В Грозном прокомментировали данные об огромной прибыли Кадырова от скаковых лошадей

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал данные о выручке лидера республики Рамзана Кадырова от его скаковых лошадей, сообщив, что сведения о доходах Кадырова отражены в налоговой декларации.

«В соответствии с требованиями закона все сведения о доходах, в том числе от использования принадлежащего имущества, отражаются в подаваемой главой республики декларации о доходах», – приводит слова Каримова РИА «Новости».

Напмоним, ранее Transparency International утверждала, что 128 лошадей, якобы принадлежащих Кадырову, с 2014 по 2018 год принесли ему около 100 млн рублей, которые якобы не были задекларированы.

Ранее на сайте главы Чеченской республики сообщалось, что Кадыров заработал более 5 млн руб. в 2015 году, около 11,5 млн руб. в 2016 году и почти 7 млн руб. в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Чехия лишила Кадырова выручки от возможных побед скаковых лошадей.