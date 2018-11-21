Жители Мариуполя раскритиковали Порошенко на CNN

Журналисты американского телеканала CNN расспросили жителей украинского Мариуполя об их отношении к происходящему в стране.

Корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш пообщался с мариупольцами на фоне призывов президента Украины Петра Порошенко к НАТО разместить корабли в Черном море, сообщает «Рен ТВ».

В сюжете говорится, что жизнь в порту Мариуполя замерла, при этом сотрудники предприятия не винят в этом Россию.

«Как вы думаете, если бы у нас был нормальный президент, женщина бы на такой работе работала? Нам надо другого, хорошего президента!» – сказала женщина.

Ее коллега призналась, что у нее есть родственники в России. «Мы русские. Я не пойму этого конфликта», – сказала она.

Другая работница порта рассказала, что среди ее знакомых много русских, они прекрасно общаются и переживают друг за друга.

Американский журналист делает вывод, что украинское общество разделено.

Во вторник стало известно, что воспитанников украинского благотворительного фонда «Пилигрим» в Мариуполе отправили рыть окопы на берегу Азовского моря, чтобы «помочь украинским военным» после «российской атаки в Керченском проливе».

Напомним, в воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Задержанные украинские военные признали, что нарушили границу России.