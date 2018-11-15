В Мариуполе детей заставили рыть окопы

Воспитанников украинского благотворительного фонда «Пилигрим», который занимается реабилитацией беспризорников и трудных детей, отправили рыть окопы на берегу Азовского моря, чтобы «помочь украинским военным» после «российской атаки в Керченском проливе».

Сюжет о том, как дети роют окопы, опубликовал мариупольский телеканал TV7. Дети создавали укрепления для военных под руководством руководителя благотворительного фонда, епископа пятидесятнической Церкви Божией Украины Геннадия Мохненко, который в сюжете появился в камуфляжной куртке с надписью «капеллан».

В сюжете приводятся слова детей, которые говорят о своем возмущении из-за того, что кто-то «хочет захватить украинскую территорию», а также слова военного с позывным «Кот», который выражает радость в связи с тем, что детей приучают к патриотизму.

На сайте благотворительного фонда сообщается, что дети во главе с пастором Геннадием Мохненко выдвинулись на оборонительные позиции на берегу Азовского моря, чтобы привести их в состояние готовности, «почистить заросшие окопы, блиндажи и другие оборонительные сооружения».

«Причиной этому стала вчерашняя атака в Керченском проливе украинских судов со стороны РФ и обострение ситуации в Азовском море», – говорится в сообщении.

Окопы на берегу моря рыли около 60 подростков – старшего и среднего школьного возраста.

Мохненко заявил, что это была не разовая акция, подростки и в дальнейшем будут укреплять оборонительные редуты под Мариуполем. Он добавил, что в 2014 году воспитанники «Пилигрима» уже выходили копать окопы.

В воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками, несколько членов экипажа украинских катеров получили ранения. На Украине после этого ввели военное положение в ряде областей страны на 30 суток.