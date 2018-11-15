В Совфеде сказали, как не надо отвечать Украине на запрет въезда российских мужчин

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что это не Украина запретила въезд в страну российским мужчинам с 16 до 60 лет, а лично Петр Порошенко. Зеркальный ответ лишь подыграет псевдовоенной истерии господина Порошенко, считает сенатор.

«Это решение не Украины, а президента Порошенко и его людей, я их не связываю с Украиной, эти люди, на мой взгляд, главные враги сегодняшней Украины. Это решение продиктовано исключительно интересами предвыборной кампании господина Порошенко – как он ее понимает. Ему кажется, что такого рода меры смогут поддержать миф о некоей несуществующей войне с Россией, и якобы помогут мобилизовать его электорат. Не знаю, сам он в это верит или нет, но, видимо, кто-то ему это подсказал», – отметил сентатор.

По словам Климова, никаких других причин для введения запрета не существует: «Это понимают и на Украине, и на Западе, и у нас тоже. Отвечать на эти вещи, особенно в «зеркальном» виде, я считаю, неосмотрительно, потому что сразу же нанесем зримый ущерб не только жителям Украины, но и гражданам, которые у нас работают, имеют в России родственников. Мы не можем лишить людей возможности навещать могилы предков. Делать это, чтобы подыграть псевдовоенной истерии господина Порошенко, я считаю неправильным», – подытожил собеседник.

Напомним, МИД прокомментировал запрет въезда российским мужчинам на Украину.

Ранее в пятницу госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

В минувшее воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.