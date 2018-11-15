Москва указала Вашингтону на взаимосвязь договоров по СНВ и ПРО

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на взаимосвязь стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений, которая четко зафиксирована в преамбуле Договора СНВ от 2010 года.

Выступая в Принстонском университете, Антонов отметил, что перспектива достижения будущих договоренностей между Россией и США по стратегическим наступательным вооружениям во многом зависит от того, как будет развиваться американская система ПРО, передает РИА «Новости».

«Пока же мы терпеливо ждем, когда США определятся в принципе с судьбой договора СНВ», – сказал российский посол в Вашингтоне.

При этом он обратил внимание, что в Конгрессе Соединенных Штатов выдвигают неприемлемые для Москвы условия по продлению договора СНВ-3.

«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их. Это беспокоит. Создаются дополнительные преграды, препоны на пути продления этого договора (СНВ-3)», – сказал дипломат, подчеркнув, что никакого отношения тактическое ядерное оружие к вопросам СНВ не имеет.

Напомним, в среду в Конгресс США внесли законопроект, запрещающий выделение средств на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока Россия не согласится сократить свой ядерный арсенал.

В Кремле эту инициативу расценили как попытку помешать продлению действия ДСНВ.