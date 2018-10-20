США собрались увязать продление ДСНВ с сокращением ядерного арсенала России

Сенаторы-республиканцы Лиз Чейни и Том Коттон внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока Россия не согласится сократить свой ядерный арсенал, сообщила пресс-служба Коттона.

В случае утверждения законопроекта, средства на продление ДСНВ будут выделены только после того, как Белый дом сможет подтвердить, что Россия согласилась сократить запасы своего ядерного оружия, передает ТАСС.

Напомним, в конце октября глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов «до тех пор, пока остальные не придут в себя».

После этого Москва не исключила утраты договора СНВ-3 из-за позиции Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.