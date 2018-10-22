Трамп объявил о намерении увеличить ядерный арсенал США

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов «до тех пор, пока остальные не придут в себя».

«До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его [ядерный потенциал] наращивать», – заявил глава Белого дома, уточнив, что этот комментарий обращен к России и Китаю, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем его наращивать, пока они не придут в чувство. Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим [потенциал]», – добавил Трамп.

Напомним, в минувшую субботу Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД.

В Госдуме обвинили США в провоцировании нового Карибского кризиса, предсказав, что выход Вашингтона из ДРСМД и непродление СНВ-3 повлекут за собой и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, что поставит мир на порог атомной войны.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.