Пушков обвинил США в провоцировании нового Карибского кризиса

США тянут мир к новому Карибскому кризису, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Если США (а это все происходит по их инициативе), уйдя из ПРО, уйдут из ДРСМД и не продлят СНВ-3, мы окажемся в точке отсчета, той самой точке отсчета, которая привела к Карибскому кризису», – приводит его слова ТАСС.

Пушков заявил, что США могут и не выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ведь глава американского государства Дональд Трамп уже «делал какие-то заявления, а за этим ничего не следовало».

Однако следует понимать, заявил Пушков, что выход США из ДРСМД – «второй удар по системе стратегической стабильности и ядерной безопасности» (после выходи США из договора по ПРО). Она регулировалась договорами о противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности, а также о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), напомнил сенатор, назвав договоры «тремя китами, тремя столпами, на которых держится глобальная ядерная стабильность».

Пушков указал, что в США есть политики, которые предлагают выйти и из СНВ-3. В таком случае «мы окажемся в ситуации разгара холодной войны, когда вообще не было никаких договоров, никак не регулировались рост и гонка ядерных вооружений», сказал Пушков.