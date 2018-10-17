Москва не исключила «потери» СНВ-3

Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что позиция Соединенных Штатов со временем может привести к утрате Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Рябков не исключил полной потери контроля над вооружениями, отметив, что «контроль над выражениями» уже потерян, передает ТАСС.

«Мы вполне со временем можем потерять и второй договор при таком подходе с американской стороны – Договор о стратегических наступательных вооружениях», – сказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Напомним, в понедельник глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал Соединенных Штатов «до тех пор, пока остальные не придут в себя».

Ранее представитель Белого дома высказал сомнения в продлении СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.