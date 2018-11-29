Песков оценил планы США ограничить продление СНВ

Попытка США ограничить продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вызывает беспокойство, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В среду сенаторы-республиканцы Лиз Чейни и Том Коттон внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств на продление действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), пока Россия не согласится сократить свой ядерный арсенал.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия выхода США из важнейших договоров об ограничении вооружений.