Следствие попросило арестовать московского школьника с бомбой

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте несовершеннолетнего, задержанного по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, сообщили в суде.

«Ходатайство следствия рассматривается в Пресненском суде в данный момент. Поскольку дело касается несовершеннолетнего, то все проходит в закрытом режиме», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве несовершеннолетнего по подозрению в изготовлении взрывного устройства – на него вышли после анализа круга общения подростка, устроившего взрыв в Архангельске. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно о возможных соучастниках московского школьника.