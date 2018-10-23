В Евросоюзе прокомментировали санкции России против Украины

Санкции России в отношении ряда украинских компаний и граждан являются необоснованными, считают в Евросоюзе.

«Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации», – сообщили «Интерфакс-Украина» в пресс-службе представительства ЕС.

Напомним, в четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. По его словам, в списки включат сотни людей, которые причиняли вред России.

В Раде предлагали ввести новые точечные санкции в отношении россиян.