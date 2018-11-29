Киев назвал причину отказов россиянам во въезде на Украину

Причина, по которой гражданам России отказывают во въезде на Украину, заключается в невозможности россиян подтвердить цель визита в страну, сообщил спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«За вчерашний день на Украину не пропущено 33 российских гражданина, преимущественно потому, что во время контроля они не смогли подтвердить цель поездки», – передает его слова ТАСС.

По его словам, россияне получают отказы во въезде еще и потому, что некоторые из них не имеют «соответствующих документов», позволяющих пересечение границы. Кроме того, россиянам отказывают во въезде, если они «незаконно посещали Крым».

Демченко добавил, что количество непропусков российских граждан на Украину не увеличилось по сравнению с показателями до введения военного положения.

Украинские пограничники стали массово отказывать во въезде гражданам России после инцидента в Керченском проливе. Кроме того, госпогранслужба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан.

На Украине введено военное положение на 30 дней.