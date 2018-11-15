Украина решила закрыть въезд в Крым для иностранцев

Госпогранслужба Украины приняла решение с четверга закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан.

Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан.

Пресс-служба ведомства сообщает, что с четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины, сообщает Би-би-си.

Иностранцам, которые находятся в Крыму, разрешено беспрепятственно покинуть полуостров.

Ограничения действуют до окончания военного положения. При этом пограничники заявили, что особое внимание при контроле уделено «группе риска» – гражданам России.

Ранее стало известно, что около сотни россиян, прилетевших в Киев из Минска, не смогли попасть в страну и вынуждены были вернуться. Украинские пограничники стали массово отказывать во въезде гражданам России после инцидента в Керченском проливе, где три корабля ВМС Украины незаконно перешли государственную границу России и были задержаны.

На Украине ввели военное положение на 30 дней.