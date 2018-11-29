Украина отказала во въезде почти сотне россиян

Около сотни россиян, прилетевших в Киев из Минска, не смогли попасть в страну и вынуждены были вернуться, сообщили в государственном погранкомитете (ГПК) Белоруссии.

«За истекшие сутки в Минск возвратились девять граждан России, в том числе один из Запорожья», – цитирует официального представителя ГПК Антона Бычковского ТАСС.

Он отметил, что ситуация с пропуском россиян в украинских аэропортах не изменилась.

На Украине объясняют отказы во въезде тем, что россияне не смогли подтвердить цель поездки.

Напомним, украинские пограничники стали массово отказывать во въезде гражданам России после того, как в воскресенье российские пограничники задержали три корабля Военно-морских сил Украины, которые перешли государственную границу России.

На Украине ввели военное положение на 30 дней. Органы и подразделения государственной пограничной службы приведены в полную боевую готовность.