Украина привела в боевую готовность подразделения погранслужбы

Подразделения государственной погранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью ведомства Андрей Демченко.

«На данный момент органы и подразделения государственной пограничной службы приведены в полную боевую готовность. Основные усилия сосредоточены на дополнительном усилении границы и ее режима», – цитирует Демченко «Интерфакс».

Он уточнил, что речь идет о привлечении резерва, наращивании инженерного обустройства, максимальном использовании системы освещения, а также о недопущении любых инцидентов и провокаций.

Демченко отметил, что в пунктах пропуска организован усиленный контроль.

Напомним, с понедельника украинские пограничники отказали во въезде 85 гражданам России, которые прилетели в аэропорты Киева из Минска.

Глава Херсонской области Украины Андрей Гордеев сообщал о введении ограничений на пропуск граждан России на границе с Крымом.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил усилить охрану инфраструктурных объектов из-за введения военного положения в нескольких регионах страны.