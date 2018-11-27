На Украине заявили об усилении охраны инфраструктурных объектов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил ведомству усилить охрану инфраструктуры из-за введения военного положения в нескольких регионах страны.

«Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры», – сообщила пресс-служба министерства, передает РИА «Новости».

Омелян заявил, что ведомство вводит «особый режим работы железнодорожного транспорта», предусматривающий «обеспечение пропускной способности» сети для нужд обороны.

Приоритет при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода.

26 ноября Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения. Изначально его планировали ввести на 60 суток, но позже украинский лидер заявил, что необходимо ограничиться 30 сутками из-за грядущих президентских выборов.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли границу России и были задержаны. После этого следователи опросили военнослужащих ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что с помощью военного положения Порошенко пытается саботировать президентские выборы.