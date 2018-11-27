Украина ограничила пропуск россиян на границе с Крымом

Глава Херсонской области Украины Андрей Гордеев заявил о введении ограничений на пропуск граждан России на границе с Крымом.

«Пункты пропуска сейчас работают в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации. Как туда, так и обратно. Что касается граждан Украины и других государств, то их пропускают через украинские пункты пропуска в обе стороны без ограничений», – заявил он, передает агентство УНН.

Речь идет о пунктах пропуска «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники отказали во въезде в страну более 30 российским гражданам, прибывшим из Минска в Киев в понедельник, 26 ноября.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Его собирались ввести на 60 суток – с 26 ноября до 25 января 2019 года, однако позже украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Однако журналист Анатолий Шарий, ссылаясь на результаты опроса, сообщил, что большинство украинцев раскусили истинные причины введения военного положения на Украине.