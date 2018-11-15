Шарий рассказал о раскусивших план Порошенко украинцах

Журналист Анатолий Шарий, ссылаясь на результаты опроса, сообщил, что большинство украинцев раскусили истинные причины введения военного положения на Украине.

«Порошенко не ожидал, что все пойдет не так, как он планировал. Они распланировали, но люди раскусили, люди поняли, для чего это делается. Не стоит думать, что у людей тотальное отупение», – заявил Шарий в своем канале на YouTube.

Он сообщил, что его коллеги провели среди украинцев опрос в связи с текущей ситуацией. Людей на улицах спрашивали, согласны ли они с введением военного положения, почему его не вводили раньше и кому это может быть выгодно. В результате большинство опрошенных сошлись во мнении, что военное положение необходимо было вводить раньше, но не сейчас. Однако, уверены украинцы, власти не делали такой шаг, поскольку это было им невыгодно.

Кроме того, большинство опрошенных уверены в политических причинах ввода военного положения. По их мнению, это выгодно президенту Украины Петру Порошенко, который таким образом планирует остаться на второй срок без проведения выборов.

Ранее Шарий подробно проанализировал заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором было принято решение о введении военного положения.

Газета ВЗГЛЯД также объясняла, что введением военного положения Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Сейчас он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.

Кроме того, несмотря на то, что Украина до истерики раскручивает политическую реакцию на военно-морской инцидент у берегов Крыма, европейские политики отреагировали на происходящее куда более сдержанно. А европейская пресса и вовсе едва ли не напрямую рассказывает своим читателям, что стоит за провокацией украинских властей.