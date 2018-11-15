Во въезде на Украину в понедельник отказали трем десяткам россиян

Украинские пограничники отказали во въезде в страну более 30 российским гражданам, рассказали пассажиры рейса 829 авиакомпании Belavia, прибывшего из Минска в Киев в понедельник, 26 ноября.

Самолет белорусских авиалиний прибыл в аэропорт украинской столицы около 18.00 (19.00 мск). После тщательной проверки пограничная служба Украины отказала во въезде более 30 россиянам. Их отправили обратно в Минск, пишут «Известия».

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе – кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», – рассказала одна из пассажирок рейса.

По ее словам, подобные случаи начали происходить после 17.00 понедельника, когда на Украине было введено военное положение. Пассажиры, прибывшие в Киев 26 ноября до этого времени, с такими проблемами не сталкивались.

На инцидент отреагировал журналист Анатолий Шарий. «Сообщается, что … у всех выявленных россиян украинский пограничник забирает паспорта для чего-то. Вот и отлично. Хватит летать тут. А если надо – всех посадят в спецраспределитель», – сыронизировал он в Twitter.

«Сообщается, что 30 россиянам, прибывшим из Беларуси, пограничники дали поджопник и они улетели из Киева назад. Лавров срочно должен назвать это «дикостью», а Песков осуждающе помахать головой. Наблюдаем», – добавил журналист.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Его собирались ввести на 60 суток – с 26 ноября до 25 января 2019 года, однако позже украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Однако журналист Анатолий Шарий, ссылаясь на результаты опроса, сообщил, что большинство украинцев раскусили истинные причины введения военного положения на Украине.