Путин одобрил обновленную доктрину энергобезопасности России

Президент Владимир Путин одобрил новую доктрину энергетической безопасности страны и утвердит ее своим указом, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Совет безопасности под председательством главы государства указал, что российским энергетическим компаниям необходимо активизироваться на мировых рынках, добавил Патрушев, передает ТАСС.

Ранее Путин назвал Россию гарантом мировой энергобезопасности и потребовал увеличить защищенность объектов топливно-энергетического комплекса страны.