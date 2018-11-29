Путин назвал Россию гарантом мировой энергобезопасности

Россия является одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.

Глава государства потребовал существенно повысить защищенность объектов топливно-энергетического комплекса от возможных терактов и техногенных угроз.

По его словам, инфраструктура ТЭК требует обеспечения высочайшего уровня безопасности, мобилизации и постоянной собранности всех ответственных служб, особенно в осенне-зимний период, передает ТАСС.

Путин назвал запрет на поставку энергооборудования в Россию и давление на импортеров проявлением недобросовестной конкуренции. По его словам, эти факторы оказывают негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭК.

«Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов. Очевидно, что мы должны объективно и всесторонне оценивать как нынешние, так и потенциальные вызовы, стоящие перед российской энергетикой, и на этой основе определить дополнительные меры, которые позволят нам своевременно реагировать на такие угрозы», – призвал глава государства.