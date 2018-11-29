Стало известно об условиях содержания арестованных украинских моряков

Арестованные по делу о нарушении границы России украинские моряки и сотрудник СБУ помещены в блок для несовершеннолетних следственного изолятора Симферополя, сообщила уполномоченный по правам человека Республики Крым Людмила Лубина.

«В Симферопольском СИЗО есть блок, где содержались несовершеннолетние. В этот отремонтированный, свежий, новый блок их поместили», – приводит ее слова РИА «Новости».

Лубина уточнила, что арестованным украинцам предоставили новые матрасы и одежду, средства гигиены. «Со слов начальника СИЗО, их содержат в трех камерах, всех вместе», – сказала она.

По ее словам, госпитализированные в керченскую городскую больницу двое раненых моряков и сотрудник СБУ остаются в ней под стражей и будут переведены в изолятор после разрешения врачей. Все имеют возможность общаться с адвокатами, а с разрешения следствия могут быть возможны встречи с родственниками, добавила омбудсмен.

Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, прибывших в составе экипажа одного из задержанных кораблей.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.