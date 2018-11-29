Начальник саратовского главка МЧС возобновил работу после задержания

Начальник главного управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев, задержанный в среду в рамках мероприятий по пресечению коррупции, вернулся к работе; ни один из его заместителей также не задержан, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

В пресс-службе сообщили, что «генерал на работе, управление работает в штатном режиме». Кроме того, «никто из заместителей не задержан, Власов в том числе, он в ученическом отпуске находится», передает РИА «Новости».

В среду сообщалось о задержании главы ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями по госконтрактам.

Позже стало известно о задержании заместителя Качева полковника Алексея Власова.