Стало известно о задержании замглавы саратовского ГУ МЧС

Заместитель начальника ГУ МЧС по Саратовской области полковник Алексей Власов задержан, как и его руководитель Игорь Качев, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заместитель задержан – Алексей Власов», – сообщил источник РИА «Новости».

Власов стал замначальника ГУМЧС – начальником управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ в декабре 2015 года.

Напомним, в среду главу ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями по госконтрактам.