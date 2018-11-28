Главу саратовского ГУ МЧС задержали по факту злоупотребления полномочиями

Начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений, проводимых Главным управлением собственной безопасности МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержание «проведено в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера», передает ТАСС слова представителя МЧС.

Отмечается, что факт злоупотребления должностными полномочиями по госконтрактам со стороны Качева был подтвержден в ходе совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области.