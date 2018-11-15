Депутат из Екатеринбурга назвал журналистов бестолочами

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что журналисты – бестолочи, отказавшись от предложения коллег налаживать связи со СМИ. Политик заявил, что с журналистами нужно обращаться жестко, как с женщинами.

«У нас журналисты – бестолочи», – пояснил Колесников. Он привел в пример сюжет «Областного телевидения» о поездке депутатов на объекты «Водоканала». Депутат заявил, что руководители города и МУП рассказали о работе предприятия, а в сюжете прозвучало, что «Водоканал» якобы создавался для того, чтобы разливать воду и продавать ее, сообщает Ura.ru.

Колесников отверг предложения коллег оплачивать услуги СМИ по размещению материалов о деятельности думы:

«Не мы (депутаты) для журналистов, а они – для нас. Пусть в очередь к нам становятся», – заявил Колесников.

Он также предложил почаще заглядывать в положение об аккредитации СМИ при городской думе и жестче относиться к представителям медиа.

«С ними (журналистами) нужно быть жестче. Это как с женщинами – чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся», – считает парламентарий.

Сообщается, что большинство коллег не согласилось с мнением Колесникова.

Напомним, в 2014 году лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил задавшую ему вопрос беременную журналистку.