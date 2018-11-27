Москвичам пообещали два красивейших звездопада до конца года

В декабре жители Москвы смогут наблюдать пики двух звездопадов: 14 и 22 декабря в небе проявятся метеорные потоки Геминиды и Урсиды.

Метеорный поток Геминиды станет самым зрелищным – в ночь на 14 декабря можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час, сообщается на сайте мэра Москвы.

Облачность не помешает наслаждаться звездопадом: в эту ночь, по прогнозу Гидрометцентра, погода в столице будет безоблачной и ясной.

Поток Геминиды входит в тройку самых крупных звездопадов наравне с Персеидами и Орионидами. Его источник – не комета, а выбрасывающий звездную пыль астероид Фаэтон. Поток исходит из созвездия Близнецов.

«Если наблюдать за звездопадом во время его пика, то специальное оборудование не потребуется, он будет виден невооруженным глазом. На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы», – сообщили в Московском планетарии.

Звездопад Урсиды – последний в этом году – произойдет придется в ночь на 22 декабря. Ожидается до десяти метеоров в час. В планетарии отметили, что препятствием для наблюдений может стать полная Луна, хотя погода будет благоприятная.

Источник звездопада Урсиды находится в созвездии Малой Медведицы. Метеорный поток исходит от кометы Туттля.