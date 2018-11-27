Дочь Джеки Чана вступила в брак с женщиной

Дочь американского актера Джеки Чана Этта У Чжолинь и жительница Канады Энди Отом поженились.

Девушки зарегистрировали брак в Торонто, так как в Гонконге однополые браки запрещены, передает РИА «Новости».

«Вернулись в Гонконг как жена и жена», – отметила Отом в Instagram.

«Любовь, несомненно, сильнее крови», – отметила У Чжолинь.

Напомним, в мае У Чжолинь рассказывала, что родители выгнали ее из дома из-за своей гомофобии.

Этта У Чжолинь – внебрачная дочь Джеки Чана и актрисы и модели Элейн У Чжолинь. Джеки уже был женат, когда в 1999 году на съемках фильма между ним и Элейн завязался роман. Актриса родила дочь Этту, которую Джеки Чан не признал своим ребенком. Мать вырастила ее в одиночку.