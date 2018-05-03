Джеки Чан выгнал на улицу дочь-лесбиянку

Дочь известного американского актера Джеки Чана Этта У Чжолинь заявила, что родители выгнали ее на улицу из-за своей гомофобии.

«Привет, я дочь Джеки Чана, и это моя девушка Энди. Мы бездомные уже месяц – из-за родителей-гомофобов», – рассказала Этта У Чжолинь в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Дочь актера призналась, что влюбленным приходилось даже ночевать под мостом. У Чжолинь добавила, что пара не знает, что им делать дальше, и попросила помощи у пользователей интернета. Дочь Чана призвала людей активно распространить в соцсетях ее просьбу о помощи.

«Никто, кого мы знаем – семья, друзья или правительство – не помогут нам», – говорится в описании видео.

У Чжолинь призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации в октябре 2017 года. Девушкой Чжолинь является Энди Отом, увлекающаяся косплеем модель.

Этта У Чжолинь – внебрачная дочь Джеки Чана и актрисы и модели Элейн У Чжолинь. Джеки уже был женат, когда в 1999 году на съемках фильма между ним и Элейн завязался роман. Актриса родила дочь Этту, которую Джеки Чан не признал своим ребенком. Мать вырастила ее в одиночку.