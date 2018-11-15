Москва призвала США и Британию обуздать Украину

Посольства России в США и Великобритании призвали Вашингтон и Лондон отреагировать на акции радикалов у российских дипмиссий на Украине.

Посольство в США на своей странице в Facebook призвало Вашингтон «обуздать, наконец, своих подопечных» и заявило о необходимости «положить конец разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов»

Посольство в Великобритании заявило, что Лондону следует обратить внимание «на поощряемый украинскими властями разгул национал-радикалов», если британская сторона «действительно заинтересована в нормализации обстановки на Украине», передает РИА «Новости».

Москва обратила внимание, что «реакции Форин-Офиса» на нападения, которым «подверглись российские дипломатические и консульские представительства», так и не последовало.

Напомним, украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове.

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками.

Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов.

Во время митинга возле здания генконсульства России в Харькове радикалы забросали здание файерами, в результате на территории диппредставительства начался пожар.