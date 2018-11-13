Радикалы устроили пожар на территории генконсульства России в Харькове

Во время митинга возле здания генконсульства России в Харькове радикалы забросали здание файерами, в результате на территории диппредставительства начался пожар.

В митинге участвовали около 50 человек, которые бросали в здание файеры. Они требовали разорвать дипломатические отношения с Россией. В результате действий участников акции загорелась елка во дворе дипучреждения. Кроме того, активисты сожгли флаг России перед зданием генконсульства, передает РИА «Новости».

Ранее украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове, а в центре Киева сожгли автомобиль российских дипломатов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал безобразной акцию националистов у посольства России в Киеве, подчеркнув, что полиция этот «шабаш» остановить не пыталась.