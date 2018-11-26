Маск рассказал о близости производителя «Теслы» к «смерти»

Гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что компания-производитель электромобилей в последний год была близка к банкротству.

По его словам, компания в 2018 году во время работы над электромобилем Model 3 стремительно теряла деньги, акции предприятия падали в цене. В какой-то момент Tesla, по его словам, столкнулась с серьезной угрозой закрытия, пишет Axios.

«Если бы мы не решили эти проблемы за очень короткое время, мы бы умерли», – признал Маск.

На вопрос о том, насколько близка была Tesla к смерти, Маск заявил, что до банкротства оставались «считанные недели».

В начале ноября Маск назвал 2018 год худшим в своей жизни. Ранее он признавал, что у компании были слишком амбициозные планы при разработке Model X. В результате было решено упростить интерьер бюджетной Model 3, чтобы сократить время производства автомобиля.

Компания Tesla считалась одним из лидеров на рынке электромобилей. Со временем у нее появилось достаточно много конкурентов, работающих в этом же сегменте. Кроме того, в 2017 году компания обновила рекорд по убыткам, потеряв 2,24 млрд долларов США, а в первом квартале 2018 года убыток составил 710 млн долларов.

Тем не менее, в третьем квартале на фоне успешных продаж Model 3 компания неожиданно показала прибыль в 311 млн долларов.