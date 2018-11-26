Украинцев попросили не сообщать о передвижениях военных

Взгляд
26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:27  |  vz.ru
Разделы

Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
Перейти а раздел…

Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

Петр Порошенко сделал шаг к узурпации власти Фото: Ukrainian Presidential Office/
Xinhua/Global Look Press
Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что делать, когда ты один, как советская продавщица

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко подписал указ о введении военного положения
          Москва заявила решительный протест КиевуБлогеры отреагировали на провокацию Украины в Керченском проливеКиев заявил о срочном созыве заседания комиссии Украина – НАТОРадикалы устроили пожар на территории генконсульства России в Харькове
          Названы имена раненых украинских военных с задержанных кораблейАдмирал оценил действия российских пограничников в Черном мореВ Совфеде оценили угрозу российским дипломатам на УкраинеСамолет ВВС США направился к Черному морю
          Захарова назвала подоплеку конфликта в Керченском проливеРоссия задержала два из шести современных бронекатеров ВМС УкраиныКудрин сообщил о миллиардном воровстве в РоскосмосеВ РПЦ ответили на слова Филарета о возмездии России за инцидент в Черном море

          Главная тема


          Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

          «западным спонсорам неудобно»


          Лавров дал оценку событиям в Керченском проливе

          борьба за власть


          Погребинский: Украину ждет «военное положение лайт»

          «Пять лет долбаного лицемерия»


          Шарий прокомментировал решение Украины ввести военное положение

          Видео

          защита границы


          Опубликовано видео навала российского корабля на украинский

          «очень опасные игры»


          Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

          Восточное направление


          Польская армия снова готовится ко Второй мировой войне

          «если есть сомнения»


          Космонавт подсказал Рогозину способ проверить высадку американцев на Луне

          Дальний Восток


          Олег Кожемяко: Врать не надо было!

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          «Танковый бой»


          Виктор Сокирко: Российский Т-14 «Армата» против американского М1А2 Abrams

          «Гражданская война»


          Ирина Алкснис: В чем польза исторических схваток белых с красными

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Украинцев попросили не сообщать о передвижениях военных

          26 ноября 2018, 15:36

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Андрей Лысенко попросил журналистов и жителей страны не публиковать в соцсетях фото и видеоматериалы с движением колонн военной техники.

          «Уважаемые коллеги-журналисты и активные пользователи-владельцы модных гаджетов с возможностью делать фото-видео! Большая просьба – помочь нашим воинам укрепить оборону и не раскрывать в соцсетях движение колонн военной техники, а также не транслировать это в онлайн режиме», – написал он в своем Facebook.

          Он призвал не помогать «вражеским шпионам и разведчикам».

          «Если кто-то такое увидит – сообщайте об этом (не репост!)», – добавил Петренко.

          Напомним, украинская провокация в российских водах в воскресенье закончилась задержанием трех кораблей ВМС Украины, в том числе двух новейших бронекатеров «Гюрза-М».

          СНБО Украины после этого принял решение о военном положении, Москва заявила Киеву решительный протест в связи с грубым нарушением украинскими кораблями правил мирного прохода в Черном море.

          Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............