Украинцев попросили не сообщать о передвижениях военных

Пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Андрей Лысенко попросил журналистов и жителей страны не публиковать в соцсетях фото и видеоматериалы с движением колонн военной техники.

«Уважаемые коллеги-журналисты и активные пользователи-владельцы модных гаджетов с возможностью делать фото-видео! Большая просьба – помочь нашим воинам укрепить оборону и не раскрывать в соцсетях движение колонн военной техники, а также не транслировать это в онлайн режиме», – написал он в своем Facebook.

Он призвал не помогать «вражеским шпионам и разведчикам».

«Если кто-то такое увидит – сообщайте об этом (не репост!)», – добавил Петренко.

Напомним, украинская провокация в российских водах в воскресенье закончилась задержанием трех кораблей ВМС Украины, в том числе двух новейших бронекатеров «Гюрза-М».

СНБО Украины после этого принял решение о военном положении, Москва заявила Киеву решительный протест в связи с грубым нарушением украинскими кораблями правил мирного прохода в Черном море.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.