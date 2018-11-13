Песков оценил действия пограничников в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Керченском проливе, заявил, что российские пограничники действовали в соответствии с законом и международным правом.

Песков подчеркнул, что «российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательством, как международным правом, так и внутренним законодательством».

«Речь идет о вторжении в территориальные воды Российской Федерации иностранных военных кораблей. Причем дело в том, что эти иностранные военные корабли вошли в территориальные воды России, не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на озвученное предложение воспользоваться лоцманскими услугами и так далее и тому подобное», – добавил он.

Песков заявил, что не считает действия российских пограничников атакой. «Я бы назвал этой действия необходимые по пресечению государственной границы Российской Федерации. На этот счет существуют определенные сценарии у пограничников, которыми они и руководствуются в подобных ситуациях», – заявил Песков.

Песков также уточнил, что разговоров Путина и Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было, о возможных дальнейших контактах неизвестно.

Он также пока не знает подробностей о судьбе украинских экипажей после инцидента, передает РИА «Новости»

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. На этом фоне Киев заявил о срочном созыве заседания комиссии Украина – НАТО.

МИД России выразил решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море.

Украинские радикалы на фоне провокации украинских кораблей в Черном море подожгли покрышки у генконсульства России во Львове. Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал безобразной акцию националистов у посольства России в Киеве, подчеркнув, что полиция этот «шабаш» остановить не пыталась.