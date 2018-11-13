Медведева отказалась от русского языка

Переехавшая в Канаду двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева рассказала, что почти не общается на русском языке.

«Я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями. С одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском», – цитирует Медведеву РИА «Новости».

Медведеву, выступавшую на пресс-конференций на английском, спросили, где она так хорошо выучила язык.

Фигуристка отметила, что все поменяла в своей жизни. «Может быть, я привыкла к этому, но еще не полностью», – сказала она.

В пятницу Медведева после выполнения короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле заняла третье место.

В сентябре Евгения Медведева рассказывала, что скучает по России после переезда в Канаду.

До этого Медведева со скандалом ушла от российского тренера Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы тренироваться у Барйана Орсера.