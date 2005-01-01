Фигуристка Евгения Медведева призналась в тоске по России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева рассказала, что скучает по России после переезда в Канаду.

«Иногда я скучаю по России, по русской кухне. Благо, в Канаде есть магазины, где можно купить русскую еду и другие вещи. У меня там [в России] остались бабушка, друзья и собака, я очень скучаю по ним. Надеюсь, что мне удастся их повидать, когда я вернусь в Москву для подготовки к стартам», – приводит ТАСС слова 18-летней фигуристки.

Напомним, Медведева со скандалом ушла от российского тренера Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы тренироваться у Орсера.

При этом Медведева заявила, что никогда не будет выступать ни за какую другую страну, кроме России.

На первом турнире (Autumn Classic в Канаде) после начала работы с новым тренером российская фигуристка заняла второе место, уступив сопернице из США из-за падения в произвольной программе. Впервые Медведева проиграла не российской фигуристке.