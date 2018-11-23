Число жертв взрыва в Пакистане выросло до 25 человек

Число погибших в результате взрыва в городе Хангу на северо-западе Пакистана выросло до 25 человек, больше 35 получили ранения, сообщают источники в службе безопасности страны.

Взрыв произошел утром в пятницу за дверью религиозного училища. Все раненные доставлены в больницу, начато расследование инцидента, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

Также стало известно о ликвидации трех террористов, совершивших нападение на консульство Китая в пакистанском городе Карачи. У злоумышленников при себе находились пояса смертников и оружие.

Глава городской полиции сообщил, что нападавшие «не смогли даже попасть в комплекс». Они попытались «проникнуть в визовую секцию» консульства Китая, прибыв к зданию на машине, «начиненной взрывчатыми веществами».

Сообщается о гибели двух полицейских и двух мирных жителей – мужчины и его сына, «которые прибыли в представительство, чтобы подать заявление на получение китайских виз».

В связи с ЧП были повышены меры безопасности вокруг генконсульства России в Карачи, заявил атташе ведомства Артем Орлов.

Он отметил, что в данный момент генконсульство находится на связи с правоохранительными органами города и правительством. Обстановка в районе «нормализировалась».

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ). Это одна из самых влиятельных группировок на юге Пакистана, которая зародилась в 1980-х, объединив левацки настроенную молодежь из числа студентов. После группировка попала под влияние националистов-радикалов.

Ее также поддерживают белуджские племенные лидеры, недовольные политикой центрального правительства.

Целью АОБ провозглашено основание независимого государства Белуджистан в границах одноименной исторической области на побережье Индийского океана, которая поделена между тремя государствами – Афганистаном, Ираном и Пакистаном, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что нападение произошло на консульство Китая в Карачи – неизвестные открыли стрельбу и взорвали ручную гранату.