Нападение произошло на консульство Китая в Карачи

Возле консульства Китая в пакистанском Карачи неизвестные открыли стрельбу и взорвали ручную гранату, погибли двое полицейских, сообщают местные СМИ.

Очевидцы сообщили, что в нападении участвуют минимум три человека; охранники здания дипмиссии Китая вступили с ними в перестрелку, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

На место ЧП были вызваны подразделения полиции и спецназа.

Двое полицейских погибли, один ранен.