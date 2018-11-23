В госдепе прокомментировали поставку российской нефти Сирии вопреки санкциям США

Российский бизнес имеет право принимать любые решения, заявил специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя решение Москвы продолжать поставлять нефть Сирии, несмотря на новые санкции Вашингтона.

«Мы считаем, что в целом санкции оказывают воздействие на принятие политических решений. Но воздействие это долгосрочное и обычно косвенное. Конечно, российские компании могут принимать любые коммерческие решения, какие захотят, подобно тому, как «Фольксваген», например, принимает решения относительно своей деятельности в Иране на основании американских санкций», – сказал он в интервью РИА «Новости» и газете «Коммерсант».

В то же время Джеффри отметил, что США рассчитывают, что санкции против помощи Ирана Дамаску будут способствовать реанимации политического процесса и окончанию конфликта в Сирии.

По словам дипломата, все санкции против Ирана несут в себе «отдельный компонент давления», вызванный озабоченностью Вашингтона действиями Тегерана в регионе. «Но эти санкции нацелены также на помощь Ирана Сирии. И мы считаем, что нужно, чтобы политический процесс шел вперед, чтобы наступила деэскалация вооруженного конфликта в Сирии. Это ужасный конфликт… И мы будем прибегать к санкциям, отказывать в помощи по восстановлению (страны), использовать дипломатические средства, – делать все, что в наших силах, чтобы постараться закончить этот конфликт и вернуть Сирию ее народу», – добавил он.

США во вторник объявили о введении очередных санкций против Сирии, Ирана и России. Поводом для ограничительных мер стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти Дамаску при «содействии» российской стороны. Полученные Тегераном доходы тот, как утверждается, тратит на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и группировок ХАМАС и «Хезболла», которые Вашингтон считает террористическими.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил в этой связи, что Россия продолжит выполнять свои договоренности с Дамаском по поставкам нефти в Сирию, несмотря на давление США.