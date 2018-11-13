Шнуров объяснил отказ от выступлений на Украине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, почему не выступает с гастролями на Украине.

Говоря о гастролях своего коллектива, Шнуров сообщил, что он не выступает на Украине. При этом артист не согласился с теми, кто призывает поддерживать связи с соседней страной и «не поддаваться политическим ветрам».

«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» – заявил лидер «Ленинграда» в интервью журналу «Россия в глобальной политике».

В 2017 году Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году. Сам музыкант заявил, что «не привык ломиться в закрытую дверь» и спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину, передает РИА «Новости».