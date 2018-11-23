Голикова назвала важнейшее условие роста рождаемости в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала важнейший фактор, который мотивирует российские семьи «к принятию решений о рождении детей».

Вице-премьер признала, что данные по рождаемости и смертности у нее «вызывают тревогу».

«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», – сказала Голикова в интервью «Российской газете», говоря о мерах, которые мотивируют семьи «к принятию решений о рождении детей».

Напомним, в сентябре Росстат констатировал снижение рождаемости в 83 субъектах России.