Саудовская Аравия пообещала не создавать переизбыток нефти на рынке

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что Эр-Рияд не будет продавать нефть, в которой не нуждаются покупатели, так как переизбыток предложения на рынке черного золота никому не выгоден.

По данным Reuters, Саудовская Аравия обсуждает предложение ОПЕК и ее союзников сократить добычу нефти на 1,4 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

Комментируя эту информацию, саудовский министр напомнил, что Иран получил разрешение на экспорт черного золота, поэтому в январе ожидается снижение спроса на саудовскую нефть.

«Мы не будем продавать нефть, в которой не нуждаются наши клиенты. (...) Ни в чьих интересах создавать такой переизбыток, который мы наблюдали несколько лет назад», – подчеркнул министр энергетики Саудовской Аравии.

Накануне нефть подешевела на данных о росте запасов в США. После этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил многомесячного падения цен на нефть.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на черное золото.