Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром возобновили падение из-за данных о росте коммерческих запасов США и очередного твита американского президента Дональда Трампа о пользе низких цен.

Январские фьючерсы на Brent подешевели на 19 центов – до 63,29 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь уменьшилась на 16 центов – до 54,47 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Объем торгов на рынке нефти в четверг понижен из-за празднования Дня благодарения в США. В четверг американские биржи будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного – в 21.00 мск, передает РИА «Новости».