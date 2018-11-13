Кудрин не исключил многомесячного падения цен на нефть

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин уверен, что начавшееся снижение цен на нефть будет временным, но может продлиться несколько месяцев.

«Я считаю это падение временное, оно может продлиться несколько месяцев», – сказал он в кулуарах конференции, организованной ЕАБР, передает ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение оказать дополнительную финансовую поддержку регионам, где произошел рост цен на нефтепродукты и уголь.

«Особо отмечу, что мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь. Я такое поручение дал, нужно будет подготовить проект распоряжения правительства для выделения финансовых средств из резервов», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

Он поручил подготовить такой проект вице-премьеру Виталию Мутко совместно с первым зампредом правительства – главой Минфина Антоном Силуановым.

Между тем президент США Дональд Трамп обрадовался снизившимся ценам на нефть и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.