Трамп порадовался снизившимся ценам на нефть

Президент США Дональд Трамп обрадовался снизившимся ценам на нефть и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.

«Цены на нефть идут вниз. Великолепно! Как и снижение налогов для Америки и для всего мира. Наслаждайтесь! Сейчас 54 доллара, а было 82. Спасибо Саудовская Аравия, но давайте опустим их еще», – высказался глава государства в Twitter.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 ноября 2018 г.

20 ноября мировые цены на нефть показали значительное снижение в рамках коррекции. Затем цены начали расти на данных Американского института нефти.

Также Трамп ранее заявлял, что пытается «сдержать» цены на нефть и Саудовская Аравия ему в этом помогает.