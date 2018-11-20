Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром продолжают снижаться в рамках коррекции, начатой в понедельник после роста на протяжении трех торговых сессий подряд.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% – до 66,53 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,24%, составив 57,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».