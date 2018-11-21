Нефть подорожала на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) после падения на 6% во вторник.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,63% – до 63,55 долларов за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,7% и составила 54,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в США упали на 1,545 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост запасов. Позже в среду рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США.