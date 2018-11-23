Порошенко уволил главу Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.

«Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», – говорится в указе на сайте Порошенко.

Напомним, экс-депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Гарбуз был назначен на должность губернатора Луганской области 29 апреля 2016 года, сменив Георгия Туку, который получил должность в кабмине Украины.