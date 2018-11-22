МИД предупредил о последствиях расширения функций ОЗХО

Получение Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) права устанавливать виновных может стать поводом для применения силы против стран в обход Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В ОЗХО формируется нетранспарентный механизм, что может «самым произвольным образом использоваться группой политически ангажированных стран», передает ТАСС слова Захаровой.

«Нельзя исключать, что его выводы могут стать предлогом для применения силы в обход СБ ООН. Полную ответственность за подрыв ОЗХО несут США, Великобритания и Франция», – сказала она.

По ее словам, для внедрения механизма эти страны использовали массированную кампанию по дезинформации, а также беспрецедентное политическое и финансовое давление.

«Сожалеем, что государства, занимавшие равноудаленную позицию, на сей раз не нашли возможности противостоять провокационным затеям стран Запада. Шантаж и ультиматумы, основанные на бездоказательных обвинениях, стали визитной карточной Вашингтона, Лондона и Парижа», – отметила она.

По ее словам, результаты голосования в ОЗХО продемонстрировали, что не все участники организации разделяют подход западных стран.

Она назвала решение об атрибуции неправомерным и заявила, что оно наносит сокрушительный удар по ОЗХО и усугубляет раскол среди ее членов.

Захарова отметила, что Москва совместно с союзниками и единомышленниками готова «противодействовать такой деструктивной линии Запада, откровенно направленной на размывание основ международного права и многосторонних соглашений».

В то же время постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва повременит с решением вопроса о членстве в организации, передает РИА «Новости».

«Я уже говорил о том, что нужно обдумать все спокойно. Мы не можем принимать скоропалительных решений. Надо просчитать все плюсы и минусы, посмотреть на военно-политические, финансовые, экономические аспекты – тут целый комплекс вопросов», – сказал он.

Во вторник члены ОЗХО поддержали предложение об увеличении бюджета для создания атрибутивной группы, которая будет определять виновных в использовании химического оружия. Россия и Иран выступили против.

До этого Россия предложила создать рабочую группу для проверки соответствия июньского решения об атрибуции ОЗХО основным положениям Конвенции о запрещении химоружия.

Напомним, в июне на специальной сессии Конференции стран – участниц КЗХО было поддержано предложение Великобритании о расширении мандата ОЗХО.